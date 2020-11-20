На страже здоровья

Начало второй волны пандемии коллектив инфекционного госпиталя ГБУЗ КЦРБ встретил в том же составе, что и в первый раз, но под новым руководством - его возглавила заместитель главного врача по лечебной работе Жанна Евгеньевна Зорина.

Открытие госпиталя в октябре стало более организованным, так как сотрудники уже имели опыт перепрофилирования отделений. Однако, в моральном и физическом плане, работникам красной зоны на данный момент намного труднее - сильно возрос поток больных, люди стали тяжелее переносить инфекцию. Симптомы болезни стали более выражены, много госпитализированных с большим поражением легких. И если в первую волну возраст пациентов был примерно 50+, то сейчас контингент больных крайне разновозрастен.

Дефицит кадров также не обошёл госпиталь стороной - в тяжелейших условиях персонал работает с повышенной нагрузкой. Врачи, медицинские сёстры и санитарки мало того, что находятся часами в костюмах и масках, дышать в которых крайне затруднительно, ещё и выполняют огромное количество работы после выхода из красной зоны. Смена у среднего и младшего персонала - 24 часа. Смена в красной зоне - дважды по 6 часов.

На данный момент, как и в первую волну, в ковидном госпитале через сутки, сменяя друг друга, работают всего два врача анестезиолога-реаниматолога - Сметанников Дмитрий Александрович и Романов Тимофей Юрьевич, которые после получения дипломов в ТГМУ вернулись исполнять врачебный долг на малую родину.

Пандемия внесла свои коррективы в работу и других сотрудников больницы. Так, переквалифицироваться во врачей, борющихся с новой коронавирусной инфекцией, пришлось врачу эндокринологу Соловьевой Екатерине Анатольевне, акушеру-гинекологу Аристакесян Татевик Айрапетовне, участковому терапевту Желязняковой Надежде Сергеевне, травматологу-ортопеду Мельниченко Павлу Анатольевичу. Начмед Зорина Жанна Евгеньева проявила себя в госпитале не только в качестве замечательного руководителя, но и врача красной зоны.

Коллектив госпиталя также составляет средний и младший медицинский персонал во главе со старшей медицинской сестрой общебольничного персонала Журавлёвой Еленой Сергеевной и старшей медицинской сестрой отделения коек для тяжёлых пациентов, не требующих ИВЛ, Игнатьевой Еленой Борисовной. За период первой и второй волны пандемии медсестры и санитарки показали себя опытным, ответственным и грамотным персоналом.

Страх за себя и своих близких, постоянные нагрузки, работа в тяжелейших условиях, большое количество документации - всё это до боли знакомо сотрудникам госпиталя, которые, несмотря на перечисленное, каждое утро надевают СИЗы и идут на войну с ковидом, стараясь помочь каждому, кто попал в инфекционный госпиталь.

Коллектив инфекционного госпиталя ГБУЗ КЦРБ желает всем крепкого здоровья и призывает жителей города и района соблюдать меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, применять антисептики, выходить из дома только по мере необходимости и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы!

Коллектив инфекционного госпиталя