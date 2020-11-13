На региональных дорогах Тверской области для повышения безопасности дорожного движения ведется расчистка полосы отвода

В Тверской области на региональных автодорогах завершаются дополнительные работы по расчистке полосы отвода. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Растительность на обочинах, откосах, в полосе отвода ограничивает видимость, скрывает дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики. Это может привести к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени при приведении в нормативное состояние дорог важно обеспечить комплексность и полноту выполнения работ.

«Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения», - считает Игорь Руденя.

В 2020 году были впервые заключены отдельные государственные контракты на содержание автомобильных дорог, предусматривающие расчистку полосы отвода. Их общая стоимость составила 60 млн рублей.

Работы ведутся на участках автодорог Калининского, Торопецкого, Западнодвинского районов общей протяженностью 62 км. Это автодороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское (с 14 км по 41 км), Тверь - Тургиново (с 21км по 28 км), «Москва - Рига» - Торопец - Плоскошь (с 46 км по 59 км) и Западная Двина - Жарковский (с 4 км по 19 км).

Расчистка выполняется мульчером - специальным оборудованием, которое предназначено для измельчения древесины. В декабре работы по расчистке полосы отвода будут завершены.

Расчистка полосы отвода необходима не только для обеспечения безопасности дорожного движения. Зарастание кюветов затрудняет водоотток. В результате образуется застой воды, что является одной из причин преждевременного разрушения дорожного покрытия. Расчищенная полоса отвода весной помогает быстрее просушить земляное полотно и дорожное покрытие, а зимой - упрощает очистку проезжей части и обочин от снега.

Пресс-служба Правительства Тверской области