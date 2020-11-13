Около 300 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались льготными займами в Тверской области за 10 месяцев 2020 года

За 10 месяцев текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 млн рублей. Данной мерой поддержки воспользовались порядка 300 субъектов малого и среднего бизнеса, которые направили средства на закупку нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов.

Льготные займы - одна из самых эффективных мер государственной поддержки предпринимательства в Тверской области. Заёмные средства позволяют бизнесу даже в непростых условиях быстро приобрести новое оборудование, расширить производственные площади, выйти на новые рынки, увеличить поставки.

«Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В период распространения коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%.

Самым популярным видом займа у предпринимателей из Тверской области на сегодня является заём под 3% годовых – «Приоритет+», которым воспользовались около 30% всех заёмщиков. Его могут оформить предприниматели, которые работают в Верхневолжье не менее 3 лет. Поддержка оказывается любым видам женского предпринимательства, молодым предпринимателям в возрасте до 30 лет, социальным предпринимателям, сфере производства, экспорта, сельскому хозяйству, туризму. Максимальная сумма займа - 5 млн рублей, выдается на срок до 2 лет.

Так, займом по программе «Приоритет+» воспользовалось ООО «Селижаровский каравай». Компания занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий. На средства, полученные от Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, производитель приобрел вторую хлебопекарную печь и грузовой автомобиль для перевозки хлебобулочных изделий. В будущем компания планирует взять второй займ по данной программе на покупку дополнительной хлебопекарной печи.

На втором месте заём «Стандарт». Им воспользовались 25% предпринимателей, ведущих деятельность в сфере торговли и услуг. По этой программе можно получить до 5 млн рублей на срок до 3 лет под 4,25% годовых.

Ещё один популярный вид займа – «Доверие». Он предусматривает предоставление беззалоговых займов в сумме до 500 тыс. рублей под 4,25% на срок до 1,5 лет.

Им воспользовалось предприятие «АФЗ» из Андреаполя. Оно специализируется на производстве различных видов электротехнического фарфора. Компания выпускает более 135 наименований электроизоляторов, применяемых в электроэнергетике и машиностроении, а также в производстве электротранспорта и электродвигателей. Средства, взятые в займ по программе «Доверие», были направлены на пополнение оборота.

Всего в Фонде содействия предпринимательству действуют шесть программ льготных займов. Воспользоваться ими могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте fondtver.ru, по телефону 78-78-58, а также на сайте центра «Мой бизнес» https://mybusiness69.ru/.