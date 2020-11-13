В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - 1000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

26 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 9137 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 321 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 328 848, в том числе за последние сутки их проведено 3845.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 14 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4807 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

370 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 4656

Конаковский район 1000

Ржев 970

Кимры 802

Вышневолоцкий городской округ 736

Торжок 666

Калининский район 644

Лихославльский район 390

Осташковский городской округ 382

Торопецкий район 361

Нелидовский городской округ 343

Бологовский район 259

Кашинский городской округ 262

Максатихинский район 260

Бежецкий район 214

Старицкий район 214

Оленинский муниципальный округ 169

Западнодвинский муниципальный округ 153

Калязинский район 151

Торжокский район 146

Зубцовский район 148

Рамешковский район 138

Ржевский район 124

Андреапольский муниципальный округ 117

Весьегонский муниципальный округ 127

Кимрский район 101

Спировский район 105

Кувшиновский район 98

Селижаровский район 88

Кесовогорский район 84

Краснохолмский район 57

Фировский район 53

Жарковский район 49

Сонковский район 47

Лесной муниципальный округ 47

Пеновский муниципальный округ 33

ЗАТО Озёрный 33

Бельский район 27

Сандовский муниципальный округ 22

Молоковский район 22

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области