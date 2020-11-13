В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - 1000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
26 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 9137 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 321 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 328 848, в том числе за последние сутки их проведено 3845.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 14 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4807 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
370 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 4656
Конаковский район 1000
Ржев 970
Кимры 802
Вышневолоцкий городской округ 736
Торжок 666
Калининский район 644
Лихославльский район 390
Осташковский городской округ 382
Торопецкий район 361
Нелидовский городской округ 343
Бологовский район 259
Кашинский городской округ 262
Максатихинский район 260
Бежецкий район 214
Старицкий район 214
Оленинский муниципальный округ 169
Западнодвинский муниципальный округ 153
Калязинский район 151
Торжокский район 146
Зубцовский район 148
Рамешковский район 138
Ржевский район 124
Андреапольский муниципальный округ 117
Весьегонский муниципальный округ 127
Кимрский район 101
Спировский район 105
Кувшиновский район 98
Селижаровский район 88
Кесовогорский район 84
Краснохолмский район 57
Фировский район 53
Жарковский район 49
Сонковский район 47
Лесной муниципальный округ 47
Пеновский муниципальный округ 33
ЗАТО Озёрный 33
Бельский район 27
Сандовский муниципальный округ 22
Молоковский район 22
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области