Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга за октябрь в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область вошла в «двадцатку» регионов России, набравших по итогам октября наибольшие показатели медиарейтинга в контексте «майского указа № 204» Президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

К теме исполнения «майского указа» в Тверской области средства массовой информации обращались неоднократно. В том числе, в связи с освещением процесса формирования регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, работа над которым в октябре вышла на завершающую стадию.

«Основная задача следующего года – это обеспечение в каждом муниципальном образовании темпов роста экономики и уровня занятости населения, реализация мер, направленных на достижение национальных целей развития, сформулированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики, открытие новых возможностей для самореализации граждан, широкое внедрение цифровых технологий», - отметил Игорь Руденя на совещании с участием глав муниципальных образований региона.

Губернатор подчеркнул: приоритетом при формировании бюджета остаётся выполнение всех социальных обязательств, достижение целевых показателей майских указов по заработной плате работников бюджетных учреждений, поддержка семей.

Также в октябре на заседании регионального правительства, которое провел Игорь Руденя, рассмотрен ход реализации в Тверской области национального проекта «Культура». Было отмечено, что нацпроект позволил серьезно обновить материально-техническую базу учреждений и расширить возможности для творческой реализации уже действующих коллективов, а также юных дарований тверского края. Такие значимые направления национального проекта, как поддержка сельских учреждений культуры, расширение библиотечных фондов, их цифровизация, развитие виртуальных концертных залов и многие другие способствуют формированию современной культурной среды не только в крупных городах, но и на сельских территориях. На этом же заседании губернатор сообщил о создании регионального Министерства культуры.

«Майский указ» упоминался в СМИ в связи с опубликованной в октябре статистикой о вручении подарочных наборов для новорожденных. На тот момент эту меру поддержки получили более 10,5 тыс. семьей Верхневолжья. Подарки при рождении детей вручаются в Верхневолжье с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Также в октябре СМИ сообщали о завершении ремонта ряда автодорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.