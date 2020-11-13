В Тверском императорском дворце открылась выставка «М.И. Культепин. Иконы храма Иоанна Дамаскина»

В Тверском императорском дворце начала работу новая выставка из цикла «Страницы реставрации» – «М.И. Культепин. Иконы храма Иоанна Дамаскина». Экспозиция рассказывает о работе в 2018-2020 годах над ансамблем икон из несохранившегося до нашего времени храма-усыпальницы новоторжских купцов первой гильдии Уваровых.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Тверской императорский дворец – культурная жемчужина Верхневолжья, достояние всей России. Он развивается как современный музейный центр мирового уровня и вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.

Храм в честь святых Иоанна Дамаскина и Марии Египетской был построен в 1843-1844 годах. Здание до наших дней не сохранилось, но в 1848 году была составлена подробная опись иконостаса. Среди перечисленных икон отмечены главный храмовый образ «Преподобный Иоанн Дамаскин, в житии, великомученица Екатерина, великомученица Варвара», композиция «Собор Архангела Михаила» и две малые иконы «Христос среди апостолов» и «Христос у Марфы и Марии». Эти работы будут представлены на выставке.

Представленные иконы всегда привлекали внимание научных сотрудников стилистическим единством и яркой выразительностью. Главной задачей, стоявшей перед реставраторами, стало сохранение целостности восприятия икон как единого памятника. Интерес усиливался благодаря их автору ­– Максиму Ивановичу Культепину.

Максим Культепин родился в 1814 году в многочисленной династии тверских художников-иконописцев. Он работал в Твери, Новгороде и в Торжке. До недавнего времени была известна лишь одна подписанная им икона «Поклонение волхвов» 1844 года, которая находится в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге. Теперь, по завершении работ, известен целый ряд произведений Максима Культепина.

Художественный метод автора построен на совершенном владении традиционной техникой иконописи, в нем читаются элементы иных стилистических направлений, в числе которых западноевропейская гравюра, пейзаж, живопись стиля ампир.

Выставка продлится по 25 декабря 2020 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец). Телефон для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области