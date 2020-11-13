В Тверской области контроль за соблюдением масочного режима ведётся в магазинах, транспорте и других общественных местах

В Тверской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарной безопасности в организациях Верхневолжья. Регулярные проверки выполняют специалисты регионального Роспотребнадзора.

Так, 25 ноября, сотрудники ведомства посетили больницу Пирогова, ветеринарную клинику «Добровет», семейный СПА-клуб «Family Lab». Проверяли нанесение специальной разметки для соблюдения посетителями социального дистанцирования, наличие журналов термометрии, уборки и дезинфекции помещений, соблюдение масочного режима персоналом и посетителями.

Начиная с 12 октября, когда в Тверской области было введено обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, специалистами регионального Управления Роспотребнадзора обследован 231 объект: торговые центры, продовольственные магазины и другие. В 77 выявлены нарушения, выданы предписания, которые находятся на контроле. Кроме этого, составлено 39 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Рейды по соблюдению правил поведения в условиях действующего режима повышенной готовности проводятся и по линии УМВД России по Тверской области. С 12 октября полицейскими были выявлены 388 нарушений. По данным фактам составлен 351 протокол, 261 из них направлен в суд, который и вынесет решение о привлечении к административной ответственности.

К нарушителям масочного режима будут применять штрафные санкции. Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составит от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

С 12 октября жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

7 ноября Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, которое обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории региона, обеспечить соблюдение гражданами требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«С 9 ноября мы ужесточили меры, причём достаточно серьёзно. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также если человек просто зашёл на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску, ответственность за это несёт администрация торгового центра», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: это вынужденная мера и она направлена на обеспечение безопасности людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области