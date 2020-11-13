В Тверской области создана первая территория опережающего социально-экономического развития

В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.

Заявка на создание ТОСЭР была одобрена в прошлом году на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В октябре этого года Губернатор Игорь Руденя представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.

«Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест» - подчеркнул Игорь Руденя.

Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.

В настоящее время ведутся работы по реализации на этой территории пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более 1000 рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций - свыше 14,5 млрд рублей. Кроме того, запланировано развитие более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.

Среди крупных инвестпроектов, намеченных к реализации на территории ТОСЭР – строительство инновационного тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производства полимерных изделий. Также достигнуты договорённости о реализации проекта по созданию в Кувшиново высокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.

Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов в части строительства инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В частности, в 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей – средства Фонда развития моногородов, 33,9 млн рублей – консолидированного бюджета Тверской области. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса «Кувшиновский».

Город Кувшиново имеет выгодное географическое положение, удобную транспортную инфраструктуру, земельные ресурсы. Градообразующим предприятием является «Каменская бумажно-картонная фабрика». Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей города Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области