В Тверской области завершена уборка урожая и заготовка кормов

В Верхневолжье завершены работы по уборке сельскохозяйственных культур, заготовке кормов для животноводства. Общая посевная площадь к уборке урожая в 2020 году составила 98,3 тыс. га.

Развитие АПК определено Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», - считает Игорь Руденя.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 73,2 тыс. га, намолочено 117,3 тыс. тонн зерна.

На площади 13,7 тыс. га завершена уборка картофеля, собрано 188,5 тыс. тонн, из них 152,1 тыс. тонн заложены на хранение, а остальные будут реализованы жителям региона.

По итогам урожайной кампании 2020 года собрано 36,1 тыс. тонн овощей с площади 2,2 тыс. га открытого грунта.

Особое внимание в АПК уделяется развитию традиционных для Верхневолжья отраслей, в частности льноводства. В текущем году лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона под урожай будущего года посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 21 тыс. га зяби – это 115% от плановых показателей.

Травы скошены на площади 109,8 тыс. га, заготовлено сена 173,4 тыс. тонн, готового сенажа – 272,9 тыс. тонн, силосной массы – 204,9 тыс. тонн, кормов – 22,2 центнеров кормовых единиц. Это 123% от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области