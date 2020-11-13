В Твери состоится Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева

27 ноября 2020 года в Твери стартует III Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на народных инструментах им. Василия Васильевича Андреева. Мероприятие будет проходить на площадке Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского очно и по видеозаписям.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России, духовному и нравственному воспитанию молодежи.

Участие в конкурсе примут воспитанники детских школ искусств и студенты музыкальных колледжей. Победители будут выбраны в двух номинациях: «Инструментальные ансамбли» и «Солисты инструменталисты» в игре на баяне, аккордеоне, малой домре и балалайке.

Всего на всероссийском конкурсе выступят 160 юных виртуозов из 10 регионов России – Карелии, Крыма, Москвы и Московской области, Костромы, Курска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова и Саратовской области, из Татарстана.

Тверскую область на конкурсе представят победители VII областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах им. В.В. Андреева из Андреаполя, Бежецка, Вышнего Волочка, Кимр, Осташкова, Ржева, Твери, поселков Красномайский, Максатиха и Новозавидовский.

Конкурсные прослушивания в очном формате пройдут 29 ноября в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского при участии ведущих музыкантов-исполнителей и преподавателей ВУЗов Российской Федерации.

Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на народных инструментах носит имя Василия Васильевича Андреева – реформатора русских народных инструментов, создателя первого Великорусского оркестра, уроженца города Бежецка.

Сохранять, поддерживать и развивать традиции русской народно-инструментальной музыки, способствовать повышению уровня исполнительского мастерства творческих коллективов Тверской области призван и фестиваль «Андреевские дни», который также проходит на территории Тверской области. С 2013 года студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области