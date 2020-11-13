Родители более 29 тысяч детей от 3 до 7 лет получают поддержку в Тверской области

В Тверской области ежемесячную финансовую поддержку получают родители 29228 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в 2020 году составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Дополнительная мера поддержки для семей с детьми установлена Указом Президента России Владимира Путина.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В бюджете Тверской области на осуществление ежемесячной выплаты предусмотрено более 1,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей, из средств областного бюджета – 213,8 млн рублей.

В связи с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату, Тверской области было дополнительно выделено свыше 600 млн рублей для продолжения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

После поступления указанных средств из федерального бюджета в бюджет Тверской области они будут незамедлительно направлены в Центр социальной поддержки населения для последующего зачисления на счета получателей.

Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области.

Все остальные документы и сведения для предоставления выплат обеспечиваются учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия. В случае задержки получения ответов на межведомственные запросы срок рассмотрения заявлений может быть увеличен.

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» финансовая поддержка при рождении детей оказывается по 14 направлениям. Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки. Оказывается поддержка беременным женщинам, многодетным родителям. В частности, по инициативе Губернатора Игоря Рудени школьники с 1 по 5 классы из многодетных семей обеспечиваются школьной формой.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области