Тверской компании «Метавр» будет предоставлен льготный заём из Фонда развития промышленности Тверской области

Компании «Метавр», которая занимается производством изделий из стали, а также предоставляет услуги по лазерной резке и гибке металлов, будет оказана финансовая поддержка по региональной программе Фонда развития промышленности «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Компании на закупку материалов, сырья и комплектующих, а также на оплату коммунальных расходов, будет выдан заём в размере 20 млн рублей на срок до 18 месяцев под 1,5% годовых. Данная мера поможет производству обеспечить стабильную деятельность в текущей ситуации и сохранить рабочие места.

Компания «Метавр» специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое. В этом году предприятие разместило производственные площади на территории индустриального парка «Боровлево-2» в Калининском районе. В настоящее время компания приступила к реализации второй очереди инвестпроекта.

В мае текущего года предприятие посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона осмотрел технологический отдел, заготовительный и сварочно-сборочный цеха.

«Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагоностроительный завод, КСК и многими другими», – сказал Губернатор.

С учетом «Метавра» по региональной программе Фонда развития промышленности «Оборотный капитал» поддержка оказана уже 18 компаниям. Среди них предприятие «БиоПласт», которое занимается производством изделий из пластмасс, компания «Ржевмаш», специализирующаяся на производстве оборудования для мусоропереработки, компания «СтанкоМашКомплекс» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области