Школьники Тверской области могут стать участниками Всероссийской инженерной олимпиады

Школьников Тверской области приглашают принять участие в масштабном интеллектуальном состязании – многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Мероприятие направлено на формирование у молодого поколения интереса к научно-исследовательской деятельности, раннюю профориентацию учеников 7-11 классов и развитие их интереса к будущей профессии.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Олимпиада проводится под эгидой Союза машиностроителей России на базе высших учебных заведений страны. В Верхневолжье площадкой для проведения мероприятия стал Тверской государственный университет, который входит в Союз машиностроителей России. Ректор ТвГУ Людмила Скаковская является членом общероссийского оргкомитета олимпиады. Организацию и проведение олимпиады обеспечивает Институт непрерывного образования ТвГУ.

Олимпиада проводится в два этапа. Отборочный этап можно пройти в ТвГУ в ноябре-декабре 2020 года или онлайн на официальном сайте «Звезды». Предполагается, что заключительный этап состоится в очном режиме на площадке вуза-партнера с февраля по апрель 2021 года.

Олимпиада «Звезда» появилась в 2015 году. Ежегодно её активными участниками становятся школьники из Тверской области. Они демонстрируют не только высокий интерес к мероприятию, но и результаты, практически каждый год представляя Верхневолжье в финале. Так, наиболее активными участниками олимпиады являются учащиеся Академической гимназии имени П.П. Максимовича ТвГУ, тверских школ №№ 35, 17, 14, гимназии №10, воспитанники Тверского суворовского военного училища.

«В прошлом году на базе ВУЗа проводились соревнования по естественным наукам, истории, русскому языку, обществознанию, праву, экономике. Такие же направления сохранились и в этом году. Два наших юных земляка стали призерами «Звезды» по русскому языку, один – по истории», - отметил директор Института непрерывного образования ТвГУ Сергей Смирнов.

Пресс-служба Правительства Тверской области