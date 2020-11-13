Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, труд которых отмечен Президентом России

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. За большой вклад в развитие отечественной культуры отмечены жители Верхневолжья – концертмейстер тверского колледжа культуры им. Львова Валерий Бойков и старший научный сотрудник «Тверского объединенного музея» Валентина Глафирова. Поздравления награждённым направил Губернатор Игорь Руденя.

За многолетнюю плодотворную деятельность Валерий Бойков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством IIстепени».

«На государственном уровне оценен Ваш вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусства в Тверской области. На протяжении многих лет Вы посвящаете свой труд воспитанию талантливой молодежи, сохранению музыкальных традиций Верхневолжья.Желаю Вам и впредь двигаться от успеха к успеху в профессиональной деятельности», – подчеркнул Губернатор в своем поздравлении.

Валерий Бойков проработал в отрасли культуры 49 лет. Им составлено 3 сборника народных танцев, куда вошло более 30 наиболее популярных русских хороводов, обработок русских народных песен танцевального характера, плясок, кадрилей, частушечных наигрышей и танцев народов мира.

Концертмейстер постоянно участвует в подготовке студентов к конкурсной программе на стипендию и премию Губернатора Тверской области в рамках проекта «Молодые дарования Тверской земли», а также лауреатов региональных и международных конкурсов-фестивалей детского и юношеского творчества. Его воспитанники становились лауреатами открытого регионального фестиваля-конкурса «Джаз под пулями», III Международного конкурса-фестиваля «Дорогами памяти, дорогами мира – Парад искусств», Всероссийского конкурса по народному танцу «Русский хоровод», II Международного телевизионного проекта «Кубок дружбы» и других.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено старшему научному сотруднику исторического отдела «Тверского государственного объединенного музея» Валентине Глафировой.

«Вы внесли весомый вклад в работу по сохранению и популяризации исторического наследия тверской земли и всей России. Уверен, что Ваши глубокие знания, высокий профессионализм и искренняя преданность призванию будут и впредь способствовать развитию музейного дела в нашем регионе, приумножению традиций просвещения и патриотического воспитания молодого поколения», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Валентина Глафироваявляется одним из ведущих специалистов по отечественной истории XX века и краеведению советского периода. Свои научные знания она активно и плодотворно применяет в трудовой деятельности при создании многочисленных экспозиций и выставок.

Она принимала участие в создании разделов краеведческих экспозиций и выставок в филиалах «Тверского государственного объединенного музея» в Зубцове, Конаково, Торопце, Старице, Красном Холме, селе Новинки и селе Князево Калининского района.

Валентина Глафирова сотрудничает с крупными предприятиями и учреждениями Верхневолжья, оказывая практическую помощь в создании ведомственных музеев. Она выступила автором экспозиции к 120-летию предприятия «Мелькомбинат», музея на Тверском Домостроительном комбинатеи других. Оказывала методическую помощь в создании музея на заводе «Центросвар», музея истории профессионально-технического образования, а с 2003 года является ведущим специалистом в музее Банка России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области