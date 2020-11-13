144 жителя Тверской области с начала года получили господдержку на основе социального контракта

С начала 2020 года 144 жителя Тверской области получили государственную помощь на основе социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 11 млн рублей.

Необходимость развития этого вида поддержки семей обозначил Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию в январе 2020-го. В сентябре текущего года глава государства на встрече с сенаторами Российской Федерации заявил, что с 2021 года социальный контракт начнёт внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей. При внедрении проекта будет использован опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах.

В Верхневолжье адресная помощь в форме социального контракта действует уже несколько лет. В первую очередь он ориентирован на поддержку семей с детьми.

«Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и предусматривает переход семьи на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды.

Финансовая поддержка по социальному контракту в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с невысоким уровнем дохода, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс. рублей для многодетных семей.

Также предусмотрены выплаты для одиноко проживающих граждан и жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – до 30 тыс. рублей.

Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет. Всего в 2020 году в региональном бюджете на реализацию проекта заложено более 21 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области