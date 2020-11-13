Компании «Тверьтрубпласт» предоставят господдержку по программе «Оборотный капитал»

Компании «Тверьтрубпласт», которая занимается производством современных полиэтиленовых труб для различных отраслей, предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал», которая реализуется Фондом развития промышленности Тверской области. Заявка на получение льготного займа рассмотрена на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 23 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

На заседании принято решение об оказании компании финансовой помощи в размере 20 млн рублей на 18 месяцев под 1,5 % годовых. Средства будут направлены на закупку материалов, сырья и комплектующих.

«Сегодня в непростое время важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать задачи и чувствовать себя уверенно. Предприятия должны работать», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

«Тверьтрубпласт» является производителем полиэтиленовых труб высокой плотности, теплоизоляционного материала на основе экструзионного пенополистирола, а также гибких гофрированных электротехнических труб для электропроводки. Предприятие расположено в промышленной зоне «Лазурная» в Твери, ключевые потребители продукции – компании Тверьгазстрой, Мособлгаз, Центрсвязьстрой, Ростелеком.

Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятия на период пользования займом.

Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Программа позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно предусмотрено 375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составит 450 млн рублей.

Всего, с учетом компании «Тверьтрубпласт», в 2020 году было одобрено 17 заявок программы «Оборотный капитал». В их числе лесоперерабатывающее предприятие «ДИСКАВЕРИ-Пено», компания «Интерра-ДекоГрупп» – производитель минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, компания ««Электрические машины и аппараты», осуществляющая производство, обслуживание и ремонт электродвигателей, ООО «Славконд» – производитель кондитерских изделий и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области