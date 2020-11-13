Музей Владимира Серова представит театральную программу

28 ноября в мемориально-художественном музее Владимира Серова в посёлке Эммаусссостоится музейно-театральная программа «Рассказы Юрия Казакова». Начало мероприятия в 15.00.

В рамках программы будут представлены произведения Юрия Павловича Казакова –мастера лирического рассказа, переводчика, эссеиста. Его проза, которая посвящена вечным темам - счастью, красоте, призванию,покорилав своё время советских и зарубежных читателей.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова расположен по адресу: Калининский район, пос. Эммаусс, д.29. Подробную информацию можно получить по телефону: (4822) 37-84-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области