Музей Владимира Серова представит театральную программу

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28 ноября в мемориально-художественном музее Владимира Серова в посёлке Эммаусссостоится музейно-театральная программа «Рассказы Юрия Казакова». Начало мероприятия в 15.00.
В рамках программы будут представлены произведения Юрия Павловича Казакова –мастера лирического рассказа, переводчика, эссеиста. Его проза, которая посвящена вечным темам - счастью, красоте, призванию,покорилав своё время советских и зарубежных читателей.
Мемориально-художественный музей Владимира Серова расположен по адресу: Калининский район, пос. Эммаусс, д.29. Подробную информацию можно получить по телефону: (4822) 37-84-32.
Пресс-служба Правительства Тверской области