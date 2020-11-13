Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни генерал-майора в отставке Александра Грибова

23 ноября ушел из жизни председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб», бывший командир 7-й ракетной дивизии, генерал-майор в отставке Александр Грибов. Соболезнования родным и близким Александра Викторовича направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вся жизнь Александра Викторовича была посвящена служению Родине. Верность офицерским традициям и долгу была для него превыше всего. Командуя гвардейской Краснознаменной Режицкой дивизией, он отдавал все силы, знания, энергию для развития прославленной воинской части. Как глава муниципального образования, депутат, активный участник общественной жизни Александр Викторович внес весомый вклад в формирование регионального законодательства, сохранение патриотических ценностей в обществе», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Александр Грибов родился в 1943 году в деревне Клещево Конаковского района. Окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище, командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, Военную академию Генерального штаба.

С 1986 по 1998 годы являлся командиром 7-ой гвардейской Краснознаменной Режицкой ракетной дивизии. С 1992 по 1997 годы был главой ЗАТО «Озёрный». Являлся депутатом Калининского областного Совета народных депутатов трех созывов, дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Тверской области, в том числе занимал пост заместителя председателя областного парламента.

Александр Викторович вёл активную общественную деятельность. С 2012 года руководил Тверской региональной общественной патриотической организации «Генеральский клуб».

Пресс-служба Правительства Тверской области