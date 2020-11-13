23 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с заместителями Председателя Правительства Тверской области. Обсуждались социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Одна из тем совещания – текущее содержание дорог регионального и межмуниципального значения.

Игорь Руденя подчеркнул: качественному содержанию трасс необходимо уделять повышенное внимание.

Региональные автодороги переведены на зимнее содержание с 9 ноября 2020 года. В рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Также обсуждалось прохождение в регионе отопительного сезона, меры противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались приведения в порядок учреждений здравоохранения, образования и других тем.

Игорь Руденя назвал приоритетным исполнение всех задач в установленные сроки.

Пресс-служба Правительства Тверской области