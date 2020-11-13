В Тверской области перенесены сроки написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации.

Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов.

Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В образовательных учреждениях Тверской области усиливаются меры по обеспечению безопасности учащихся и педагогов, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Закуплены партии бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил усилить меры санитарной безопасности в образовательных учреждениях Верхневолжья, в том числе в части оснащения школ и детских садов рециркуляторами. В текущей ситуации приборы активно используются в профилактике коронавирусной инфекции, поэтому наличие устройств в комплексе с другими мерами профилактики позволяет повысить эпидемиологическую безопасность.

Ежедневно в учебных заведениях проводится мониторинг заболеваемости и при необходимости оперативно принимается решение о переводе отдельных классов либо учреждений на дистанционное обучение.

Пресс-служба Правительства Тверской области