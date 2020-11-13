Свыше 7500 семей Тверской области получили выплаты на первого ребенка с начала действия меры поддержки

Свыря 2018 года, когда по инициативе Президента Владимира Путина была введена поддержка для семей, где родился первый ребенок, в Тверской области выплата была назначена на 7 527 первенцев. В 2020 году общий объем средств на финансирование данной меры поддержки в Верхневолжье составляет более 1,2 млрд рублей. На данный момент родителям первых детей перечислено в целом свыше 741 млн рублей.

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 11 399,09 рубля. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации.

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-хкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году должен быть не более 71 347 рублей 32 копеек.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста трех лет.

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» финансовая поддержка при рождении детей оказывается по 14 направлениям. Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, оказывается поддержка беременных женщин, многодетных мам и пап. В частности, по инициативе Губернатора Игоря Рудени школьники с 1 по 5 классы из многодетных семей обеспечиваются школьной формой.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области