Десять компаний Тверской области представили свою продукцию на международной выставке «Петерфуд – 2020»

Десять компаний Верхневолжья приняли участие в 29-ой Международной продовольственной выставке «Петерфуд – 2020», которая прошла в Санкт-Петербурге. Коллективный стенд для тверских предприятий был организован центром «Мой бизнес».

В рамках мероприятия прошла биржа контактов с закупщиками из крупных международных сетей, конкурс продуктов «Выбор Сетей». По его итогам 5 продуктов тверских товаропроизводителей удостоились высокой оценки экспертов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, для региональных производителей одной из главных целей является расширение рынка сбыта, в том числе ассортимента их товаров в крупных торговых сетях. Это позволит местным предприятиям увеличивать объемы производства продукции.

Тверскую область на выставке представили компании: ТД «Волжский», «Живая еда», «Морозофф», «Форт-Граунд», «Мелькомбинат», «Вереск», ТД «Хлеб», «Тверьконфи», «Полезные сладости», «Стекольный Завод 9 января».

«Петерфуд – 2020» - это крупнейшая пищевая выставка на северо-западе России. Ежегодно в ней участвуют сотни российских и зарубежных экспонентов из Скандинавии и Прибалтики. В этом году участие приняли представители более 10 стран.

В Тверской области различные меры поддержки предпринимательства оказывает центр «Мой бизнес». Одна из них - организация стенда на российских и зарубежных выставках. Центр оплачивает все расходы по аренде площади, монтажу, перевозке продукции на дальние расстояния. Подробная информация размещена по ссылке - https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend.

Пресс-служба Правительства Тверской области