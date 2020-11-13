Около 2000 граждан старшего поколения прошли профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография» в Тверской области

В Тверской области за два года около 2000 жителей региона старшего возраста прошли курсы профессионального обучения и дополнительного образования. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, очень важно, чтобы представители старшего поколения не только чувствовали необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность реализовать свой потенциал.

В 2019-ом, в год старта проекта, дополнительное профессиональное образование по различным образовательным программам получили более 1000 человек.

В этом году категория граждан, имеющих право бесплатно пройти обучение в рамках национального проекта, расширилась. Право на обучение получили также жители Тверской области в возрасте от 50-ти лет и старше, в том числе и пенсионеры. Обучаться могли как занятые, так и не занятые трудовой деятельностью граждане старшего возраста.

С февраля 2020 года к обучению приступило 827 жителей области в возрасте 50 лет и старше. 719 человек уже закончили обучение. Остальные завершат обучение в середине декабря.

В 2020 году наиболее востребованы были курсы по освоению компьютерной техники и современных программ на платформе 1С. А также направления, связанные с повышением квалификации и переподготовки в области кадрового дела, бухгалтерии, делопроизводства, охраны труда, сметного дела, управления государственными и муниципальными закупками.

Среди рабочих профессий наиболее популярны специальности: повар, продавец, водитель автомобиля и погрузчика, кладовщик, оператор котельной, горничная, охранник, торговый агент.

Занятия проходили на базе образовательных организаций региона, а также Учебного центра службы занятости.

Многие участники мероприятия осваивали образовательные программы с использованием дистанционных технологий обучения.

Пресс-служба Правительства Тверской области