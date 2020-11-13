В Конаковском районе - еще 20 заболевших коронавирусом за сутки

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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
23 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 8283 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 49 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 318 158, в том числе за последние сутки их проведено 1258.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 13716 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5067 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
366 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 4494
Конаковский район 954
Ржев 918
Кимры 785
Вышневолоцкий городской округ 662
Торжок 643
Калининский район 625
Лихославльский район 379
Торопецкий район 355
Осташковский городской округ 361
Нелидовский городской округ 338
Максатихинский район 256
Бологовский район 255
Кашинский городской округ 241
Бежецкий район 210
Старицкий район 199
Оленинский муниципальный округ 168
Западнодвинский муниципальный округ 148
Торжокский район 145
Калязинский район 139
Зубцовский район 132
Рамешковский район 130
Ржевский район 114
Андреапольский муниципальный округ 114
Весьегонский муниципальный округ 109
Кимрский район 101
Спировский район 99
Кувшиновский район 94
Селижаровский район 84
Кесовогорский район 82
Краснохолмский район 52
Фировский район 52
Жарковский район 47
Сонковский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Пеновский муниципальный округ 31
ЗАТО Озёрный 28
Бельский район 27
Сандовский муниципальный округ 20
Молоковский район 20
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области