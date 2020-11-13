В Конаковском районе - еще 20 заболевших коронавирусом за сутки

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

23 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 8283 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 49 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 318 158, в том числе за последние сутки их проведено 1258.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 13716 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5067 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

366 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 4494

Конаковский район 954

Ржев 918

Кимры 785

Вышневолоцкий городской округ 662

Торжок 643

Калининский район 625

Лихославльский район 379

Торопецкий район 355

Осташковский городской округ 361

Нелидовский городской округ 338

Максатихинский район 256

Бологовский район 255

Кашинский городской округ 241

Бежецкий район 210

Старицкий район 199

Оленинский муниципальный округ 168

Западнодвинский муниципальный округ 148

Торжокский район 145

Калязинский район 139

Зубцовский район 132

Рамешковский район 130

Ржевский район 114

Андреапольский муниципальный округ 114

Весьегонский муниципальный округ 109

Кимрский район 101

Спировский район 99

Кувшиновский район 94

Селижаровский район 84

Кесовогорский район 82

Краснохолмский район 52

Фировский район 52

Жарковский район 47

Сонковский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Пеновский муниципальный округ 31

ЗАТО Озёрный 28

Бельский район 27

Сандовский муниципальный округ 20

Молоковский район 20

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области