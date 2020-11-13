Решение Игоря Рудени продлить предоставление отдельных социальных выплат отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с решением продлить до 1 марта 2021 года предоставление отдельных мер социальной поддержки, установленных законодательством Тверской области, без истребования документов. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, без дополнительного подтверждения права на получение до 1 марта следующего года будут производиться ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. Это позволит сократить число обращений в МФЦ и органы социальной защиты населения в текущей эпидемиологической ситуации. В настоящее данная выплата предоставляется более чем 7400 получателям в рамках реализации регионального проекта Тверской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020-м составляет 11 399 рублей. Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Также без предъявления справок предоставляются пособия на ребенка для семей, которым оказывается господдержка, а также ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.