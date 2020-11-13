В Твери в новой ПЦР лаборатории Областной клинической больницы установлено оборудование, позволяющее ускорить процесс исследований

В ПЦР лаборатории Областной клинической больницы, где проводятся исследования на коронавирусную инфекцию, введено в эксплуатацию новое оборудование - процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Аппарат предназначен для автоматической очистки РНК вируса, что снижает ручные трудозатраты и ускоряет процесс проведения диагностики.

Диагностическая лаборатория на базе ОКБ была открыта 27 октября. Расширить в регионе лабораторную базу – поручение Губернатора Игоря Рудени в рамках комплексной работы по предупреждению распространения COVID-19.

В максимально короткие сроки в медицинском учреждении были проведены необходимые ремонтные работы по подготовке помещений к развертыванию лаборатории, закуплено необходимое современное оборудование. Лаборатория оснащена амплификаторами, термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой.

В новой лаборатории проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод молекулярно-генетической диагностики позволяет обнаруживать наличие коронавируса уже на ранней стадии заболевания – выявляется даже малое количество генетического материала (РНК). Метод является самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Производственная мощность составляет более 300 анализов в сутки. Лаборатория работает без выходных в две смены. С момента открытия уже выполнено свыше 4030 исследований.

В процессе создания мощностей прошел подготовку и обучение персонал лаборатории. Рабочие места сотрудников информатизированы, обеспечена регистрация анализов по штрих-кодам.

В перспективе на базе лаборатории при ОКБ планируется проводить исследования для диагностики других инфекционных заболеваний.

Тестирование на COVID-19 в Тверской области также проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

В Тверской области за весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию достигло 318 158, в том числе за последние сутки их проведено 1258.

Тверская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа по числу проведённых исследований.