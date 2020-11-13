В Твери в новой ПЦР лаборатории Областной клинической больницы установлено оборудование, позволяющее ускорить процесс исследований

posted by Максим Малахов on пн, 11/23/2020 - 09:57

В ПЦР лаборатории Областной клинической больницы, где проводятся исследования на коронавирусную инфекцию, введено в эксплуатацию новое оборудование - процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Аппарат предназначен для автоматической очистки  РНК вируса, что снижает ручные трудозатраты и ускоряет процесс проведения диагностики.

Диагностическая лаборатория на базе ОКБ была открыта 27 октября.          Расширить в регионе лабораторную базу  – поручение Губернатора Игоря Рудени в рамках комплексной работы по предупреждению распространения COVID-19.

В максимально короткие сроки в медицинском учреждении были проведены необходимые ремонтные работы по подготовке помещений к развертыванию лаборатории, закуплено необходимое современное оборудование.  Лаборатория оснащена амплификаторами,  термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой. 

  В новой лаборатории проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод молекулярно-генетической диагностики позволяет обнаруживать наличие коронавируса уже на ранней стадии заболевания – выявляется даже малое количество генетического материала (РНК). Метод является самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Производственная мощность составляет более 300 анализов в сутки. Лаборатория работает без выходных в две смены. С момента открытия уже выполнено свыше 4030 исследований.

  В процессе создания мощностей прошел подготовку и обучение персонал лаборатории. Рабочие места сотрудников информатизированы, обеспечена регистрация анализов по штрих-кодам.

  В перспективе на базе лаборатории при ОКБ планируется проводить исследования для диагностики других инфекционных заболеваний.

  Тестирование на COVID-19 в Тверской области также проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

  В Тверской области за весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию достигло 318 158, в том числе за последние сутки их проведено 1258.

Тверская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа по числу проведённых исследований.