В Тверской области для школьников и студентов организован региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Школьников и студентов Тверской области приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Большие вызовы». Он проходит для учащихся 8–11 классов и студентов младших курсов средне специальных учебных заведений. Впервые в этом году свои проекты на конкурс могут представить также студенты 1 и 2 курсов высших учебных заведений.

Региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» проводится в Тверской области по 25 марта 2021 года. Для молодых исследователей это возможность начать свой путь в науке, получить советы от наставников и экспертов.

«Инвестиции в подрастающее поколение – это самые надёжные и эффективные вложения. Важная задача в сфере образования Тверской области – создание условий для самореализации и раскрытия талантов детей и молодёжи, в том числе в техническом творчестве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники могут представить проекты по одному из 12-ти направлений: «агропромышленные и биотехнологии», «беспилотный транспорт и логистические системы», «большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «генетика, персонализированная и прогностическая медицина», «когнитивные исследования», «космические технологии», «нанотехнологии», «нейротехнологии и природоподобные технологии», «новые материалы», «освоение Арктики и Мирового океана», «современная энергетика», «умный город и безопасность».

Для участия в региональном этапе необходимо до 1 марта 2021 года подать заявку в системе «Сириус.Онлайн» (http://online.sochisirius.ru) и загрузить свою проектную работу (текстовое описание и презентация проекта).

С 20 марта по 25 марта 2021 года лучшие работы будут представлены на финальном этапе в формате очной защиты.

Региональные этапы проходят в 68 субъектах России. Их победители встретятся на заключительном этапе конкурса с 10 апреля по 15 мая 2021 года.

Для школьников он будет включать три тура: решение задач или тестирование, эссе и индивидуальное собеседование с экспертной комиссией. Студентов на заключительном этапе ждет индивидуальное собеседование с экспертной комиссией.

Победителей и призеров конкурса включат в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (ГИР), что дает возможность претендовать на участие в программах и мероприятиях Фонда «Талант и успех» и региональных центров, работающих по модели «Сириуса».

Участники с лучшими проектами получат приглашение на программу «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус», где смогут погрузиться в проектную работу и создать инновационную разработку под руководством ведущих российских экспертов, а также стать участниками студенческого саммита «Большие вызовы».

Подробная информация и регистрация участников на сайте: https://kvantorium69.ru/big-calls.

«Большие вызовы» – ежегодный всероссийский конкурс научно-исследовательской и инженерной проектной направленности для молодёжи, реализуемый образовательным центром «Сириус». Организаторами регионального этапа являются Министерство образования Тверской области и детский технопарк «Кванториум».

Пресс-служба Правительства Тверской области