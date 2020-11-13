Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Друзья немецкого языка»

Жителей Тверской области приглашают к участию в VIII Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка». Проект направлен на содействие и укрепление дружбы и взаимодействия между народами, популяризацию изучения языков и культуры народов, проживающих в России.

В конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учителя и учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты и преподаватели вузов, посетители этнокультурных центров и домов дружбы, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции. Количество и разнообразие номинаций даёт возможность каждому из участников выбрать направление, которое будет ближе по интересам и языковым возможностям.

Конкурс проводится по 9 номинациям: «литературная», «художественные работы», «для центров встреч российских немцев», «семейная», «публицистических работ», «молодёжная», «этнографическое кино», «научная».

Прием работ завершится 31 января 2021 года. В апреле 2021 года победители конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.konkurs.rusdeutsch.ru.

Конкурс проводит Федеральная национально-культурной автономия российских немцев при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФАДН России и Правительства Федеративной Республики Германия.

С 2009 года в проекте приняли участие более 17 тысяч человек из 73 субъектов Российской Федерации, стран СНГ и Германии.

Пресс-служба Правительства Тверской области