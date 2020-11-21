Стартовал приём заявок на соискание Всероссийской премии «Ключевое слово»

Жителей Верхневолжья приглашают стать участниками конкурса на соискание IV Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Проект нацелен на поддержку людей, которые вносят вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков малочисленных народов», «За особые заслуги», а также специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки на участие принимаются до 1 декабря по электронной почте slovo@fadn.gov.ru.

Оценивать их будет экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.

«Ключевое слово» – это общероссийский конкурс проектов, который направлен на содействие сохранению языкового многообразия Российской Федерации, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему так называемому нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной народности. Конкурс призван подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия Российской Федерации, а также продвижение русского языка за рубежом.

Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей России в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области