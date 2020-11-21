«Волонтеры Победы» приглашают на интерактивный квест, посвященный Нюрнбергскому процессу

posted by Максим Малахов on сб, 11/21/2020 - 19:45

 

 

         21 ноября Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» проводит международный исторический квест «За пределами», посвященный 75-летию начала главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.

         Квест начнется в 15:00 по московскому времени в онлайн-формате на сайте  http://victorygame.org/ на четырех языках: русский, английский, испанский и французский. Его цель – противодействие фальсификации истории, привлечение молодого поколения к изучению событий, связанных с Великой Отечественной войной.

         Квест представляет из себя интерактивную командную игру, участники которой должны выполнить задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области