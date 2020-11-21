Предпринимателей Верхневолжья приглашают к участию в Международном экспортном форуме «Сделано в России»

Представителей бизнес-сектора Тверской области приглашают стать участниками Международного экспортного форума «Сделано в России», который пройдёт в онлайн-формате 9 декабря. Ключевая тема форума в 2020 году - «Вызовы нового десятилетия».

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, у тверского региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в Тверской области регионе, увеличился в 1,5 раза. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция тверских предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.

Деловая программа Форума включает 6 тематических круглых столов, пленарную сессию, торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы выхода на международные рынки, новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, экспортная повестка в регионах, цифровизация экспортных процессов и другие.

Форум проводит АО «Российский экспортный центр» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Подробности на сайте forum.exportcenter.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области