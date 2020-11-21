Игорь Руденя поздравил работников налоговых органов Тверской области с профессиональным праздником

21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов налоговых органов Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: налоговая служба является одной из наиболее эффективных и современных структур в системе государственного управления Российской Федерации.

По словам Игоря Рудени, сотрудники ведомства вносят важный вклад в обеспечение экономической безопасности и стабильную работу финансовой системы страны, улучшение делового и инвестиционного климата.

«Благодаря высокопрофессиональной деятельности коллектива Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, в нашем регионе успешно решаются актуальные задачи по увеличению доходов областного бюджета, противодействию теневой занятости. В текущем году сотрудники налоговых органов в условиях вынужденных ограничений продемонстрировали высокую ответственность, внесли свой вклад в реализацию мер государственной поддержки предприятий Верхневолжья», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил налоговиков за добросовестный труд и верность долгу.

Пресс-служба Правительства Тверской области