«Тверская сушка» принимает участие в национальном конкурсе «Вкусы России»

Бренд «Тверская сушка» заявлен от Тверской области на Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Проголосовать за него и другие тверские бренды можно на сайте https://russiantastes.ru/nominees/4298774/.

Изначально, сушки были лакомством не взрослых и детей, а медведей. Их изготовлением занимались «поводчики» – бродячие скоморохи-медвежьи поводыри. Они водили животных по городам и селам, разыгрывая представления, за которые подкармливали своих питомцев сухими хлебными колечками. В Верхневолжье, на пересечении торговых путей, ни одна ярмарка не обходилась без представлений с участием медведей. Поэтому сушками здесь запасались заранее.

Со временем сушки полюбились и самым широким слоям общества. Их стали сдабривать маком, глазурью, шоколадом или ванилью, старались сделать идеально округлыми.

Механизированное производство сушек на тверской земле началось в 1949 году. Тогда на Калининском хлебозаводе № 2, который в настоящее время называется ОАО «Волжский пекарь», был введён в строй новый цех по производству бараночных изделий, в том числе и сушек.

Сегодня тверская сушка – это уже известный бренд, который для всего мира является традиционным русским продуктом. Это сочетание натуральных компонентов, старинных русских рецептов и высоких технологии автоматизированного оборудования. «Правильная» сушка в ладони раскалывается на четыре части с приятным звоном.

Международный экологический фонд наградил сушку ОАО «Волжский пекарь» медалью победителя конкурса «Экологически чистая и безопасная продукция».

Кроме бренда «Тверская сушка» на Первый национальный конкурс региональных брендов от Тверской области заявлены «Сыры Верхневолжья», «Пожарские котлеты», «Мука Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Вода Кашинская», «Лимонад Верхневолжья», «Ветчина Верхневолжья», «Хлеб Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Квас Верхневолжья», «Морс Верхневолжья», «Мармелад Верхневолжья», «Макароны Верхневолжья» и «Баранка тверская».

Пресс-служба Правительства Тверской области