В Твери состоялась конференция по актуальным направлениям реализации проектного подхода на муниципальном уровне

20 ноября в Твери прошла конференция, где обсуждались актуальные направления реализации проектного подхода на муниципальном уровне. Это финальный этап обучения по программе дополнительного профессионального образования «Эффективное муниципальное управление», реализуемой Тверским филиалом РАНХиГС с 2018 года. В мероприятии приняли участие 258 муниципальных служащих региона, которые закончили обучение по программе повышения квалификации.

Слушателями программы стали муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений и лица, включенные в кадровый муниципальныйрезерв управленческих кадров.

«Специалисты всех уровней, отвечающие за хозяйственные, экономические, политические процессы в Тверской области, обязательно должны обучаться, повышать свою квалификацию. Все наши процессы имеют одну цель – достижение результатов по национальным проектам, обозначенным в указе Президента России Владимира Путина», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках конференции прошла итоговая аттестация выпускников программы 2020 год, которыезащитилисвои проекты, направленные на социально-экономическое развитие территорий Тверской области.

Выпускниками были предложны проекты культурной, туристической, социальной направленности для реализации в Вышневолоцком городском округе, Конаковском, Калининском. Лихослальском районе, Кашине.

Основная часть конференции была посвящена реализации инициативных проектов на муниципальном уровне, значимости проектного подхода в муниципальном управлении.

Также были подведены итоги реализации проектов выпускников 2018-2019 годов. В 2018 году были разработаны проекты для реализации в Ржеве, Бежецком, Максатихинском, Кувшиновском, Жарковском, Осташковском, Ржевском районах. Проекты, представленные в 2019 году, выполнялись для для Селижаровского, Лихославльского, Рамешковского, Конаковского, Кимрского и Торжокского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области