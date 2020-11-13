Лесной фонд Тверской области увеличится более чем на 410 гектаров

В Верхневолжье продолжается системная работа по увеличению регионального лесного фонда. Вопросы перевода земель из одной категории в другую рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 20 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли. Максимально полное восстановление лесов - одна из целевых задач региональной составляющей «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Перевод участков позволяет повысить контроль за ресурсами, предотвращать незаконные рубки леса.

На заседании принято решение о переводе более 410 гектаров земель из категорий запаса и сельскохозяйственного назначения в лесной фонд. Участки расположены в Торопецком, Фировском и Бельском районах, а также в Вышневолоцком городском округе и Весьегонском муниципальном округе. Территории покрыты лесом и непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га. Верхневолжье занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам воспроизводства лесов. В 2019 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 9,3 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области