«Тверские баранки» поборются за звание лучшего бренда России

На Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» от Тверской области заявлен бренд «Баранка тверская». Проголосовать за него и другие тверские бренды можно на сайте https://russiantastes.ru/ до 2 декабря. Поиск участников будет доступен и по бренду, и по региону.

Первые упоминания о кольцевидных хлебобулочных изделиях можно встретить в источниках ХVII века, где их называют то баранками, то «боранками», а то и «барашками». Пекли их, в том числе, и в монастырях, о чем повествует, Приходо-расходная книга Иверского Валдайского монастыря в 1665.

Именно на Валдайской возвышенности, где берёт начало река Волга, рецепт изготовления баранок совершенствовался и обогащался – печь их стали с маком, с тмином и ванилью.

Тверские баранки всегда ценились, а искусство волжских пекарей признавалось непревзойденным, о чем свидетельствуют едва ли не все великие русские писатели, посещавшие эти края и не раз упоминавшие баранки на своих страницах.

Славную историю тверской баранки в ХХI веке продолжает крупнейшее хлебопекарное и кондитерское предприятие Верхневолжья – «Волжский пекарь».

Он ведет ее с далекого 1947 года, когда на разрушенном войной хлебозаводе № 2, из которого позднее вырос «Волжский пекарь», организовали бараночное производство. Уже два года спустя был пущен в строй бараночный цех, оснащенный новейшей по тем временам техникой, и бригада этого цеха в сентябре 1949 года вошла в почетную когорту победителей Всесоюзного социалистического соревнования за усовершенствование технологического процесса и высокую производительность труда,

Сейчас производство оснащено семью автоматизированными линиями общей мощностью 60 тонн в сутки. Оборудование, не имеющее аналогов в нашей стране, изготавливалось по индивидуальному заказу в Чехии, Санкт-Петербурге и Твери. Высочайшее качество бараночных изделий «Волжского пекаря» не раз подтверждалось победами на самых престижных всероссийских и международных конкурсах.

Сегодня из цехов «Волжского пекаря» выходят 30 наименований бараночных изделий. Прошло уже более 70 лет, но вкус и волшебный аромат тверской баранки остаются прежними – совсем такими, какими их помнили и любили еще наши бабушки.

Кроме бренда «Баранка тверская» на Первый национальный конкурс региональных брендов от Тверской области заявлены «Сыры Верхневолжья», «Пожарские котлеты», «Мука Верхневолжья» , «Вода Верхневолжья», «Вода Кашинская», «Лимонад Верхневолжья», «Ветчина Верхневолжья», «Хлеб Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Квас Верхневолжья», «Морс Верхневолжья», «Мармелад Верхневолжья», «Макароны Верхневолжья» и «Сушка тверская».

Пресс-служба Правительства Тверской области