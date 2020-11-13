В Твери впервые пройдёт образовательная программа «Бизнес-старт» для школьников

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» впервые пройдет образовательная программа для школьников «Бизнес-старт». Учащихся тверских школ научат создавать свой первый бизнес и самостоятельно зарабатывать.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности молодежь необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Бесплатная образовательная программа пройдёт в онлайн-формате, поэтому принять в ней участие смогут дети от 14 до 17 лет из различных районов Тверской области. Цель курса – научить исследовать рынки, выбирать нишу, тестировать бизнес-идеи. Ребят научат работать в команде и презентовать свои проекты и компетенции. Спикерами станут действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте https://academy.mybusiness69.ru/student. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.

В этом году центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» провёл больше 200 образовательных мероприятий. Среди них как однодневные семинары, так и большие образовательные программы для разных категорий жителей региона.

Одной из них стала программа для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста, которые хотят возобновить трудовую деятельность.

Проект поможет женщинам вернуться на прежнее рабочее место (с усовершенствованными профессиональными знаниями и навыками) либо трудоустроиться на новое рабочее место после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» более 300 жительниц Тверской области пройдут бесплатное обучение.

Пресс-служба Правительства Тверской области