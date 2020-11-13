В Тверской области до конца года будет проведен капитальный ремонт в семи учреждениях здравоохранения

В семи учреждениях здравоохранения Тверской области в 2020 году будет проведен капитальный ремонт помещений для установки компьютерных томографов и организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. На эти цели будет выделено 29,9 млн рублей. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт больниц, приобретение современной техники. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.

В Калининской ЦРБ сделают пандус для подъезда машин скорой помощи, устроят вентилируемый фасад в здании, где будет установлен компьютерный томограф. В Кимрской ЦРБ установят шлюз и пандус, а также навес для скорой помощи. В областном клиническом лечебно-реабилитационном центре будет произведена реконструкция помещений и вентиляционной системы под отделение реанимации. В городской больнице №6 Твери поведут работы в здании инфекционного госпиталя.

В Ржевской ЦРБ будет проведена подготовка помещений в здании первичного сосудистого центра для установки нового компьютерного томографа. В областном родильном доме проведут ремонтные работы части гинекологического корпуса. Центру им. В.П. Аваева выделены средства на завершение ремонта в центре амбулаторно-онкологической помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области