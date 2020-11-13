Состоялось открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы Тверской области» (по стандартам WorldSkills) на базе Мокшинской школы Конаковского района.

В последние годы движение Worldskills набирает популярность в России, так как несколько лет назад в нашей стране появилось его представительство – Worldskills Russia.

WorldSkills — международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» для старшеклассников решено провести на базе МБОУ СОШ д.Мокшино. Для школы д.Мокшино и Конаковского района в целом – это серьезное событие. Впервые в районе организуется такой чемпионат. Впервые на базе сельской школы проходит WorldSkills.

Старт чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся в понедельник, 16 ноября. В течение недели обучающиеся колледжей и школ будут соревноваться, стараясь одержать победу в престижном конкурсе.

Торжественно и с гордостью чемпионат открыл Глава Конаковского района Лобановский Олег Владимирович. Он обозначил важность осознанного профессионального определения будущими выпускниками, раскрыл роль рабочих специальностей в современном мире, подчеркнул важность формирования профессиональных компетенций уже в период школьного образования. Участников чемпионата поприветствовала Аггюль Арифовна Бородина, заместитель главы Администрации Конаковского района по социальной политике. Она пожелала участникам удачи и обозначила необходимость проведения подобных чемпионатов, сформулировала основные профессиональные траектории в современном обществе.

Глава Администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Михайлович Пляскин радушно приветствовал участников состязаний. Он обратил внимание на основные специальности, необходимые при реализации основных социально-экономических задач современного общества.

На базе МБОУ СОШ д.Мокшино в соответствии с приказом Министерства образования Тверской области реализуются две компетенции: «Интернет – маркетинг» и «Цифровая метрология». Обе компетенции апробируются впервые.

Компетенция «Цифровая метрология» - это измерения и способы обеспечения их единства в достижении требуемой точности. Предметом метрологии является извлечение достоверной количественной информации о свойствах объектов. Средство метрологии - совокупность измерений и стандартов, обеспечивающих требуемую точность. Данная компетенция формирует у участников точность выполнения чертежей, операционных карт, карт контроля, совершенствует навыки работы с ручными измерительными инструментами, приборами для измерения контура, видео измерительными машинами, оптическими системами.

Компетенция «Интернет-маркетинг» - это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними. Интернет-маркетинг включает в себя такие направления, как продвижение в социальных сетях, оптимизация сайта для поисковых систем, e-mail маркетинг, маркетинг в поисковых системах, входной маркетинг и другие виды. Данная компетенция формирует у обучающихся стратегическое мышление, способность решать креативные задачи, создает ситуацию «мозгового штурма», при котором важно принимать быстрые обоснованные решения.

Таким образом, перечисленные компетенции формируют у старшеклассников профессиональные навыки, востребованные в современном обществе. Пожелаем участникам чемпионата успехов и неоспоримых побед!

О. АРХИПОВА,

директор МБОУ СОШ

д. Мокшино.