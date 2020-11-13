21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа вносит важный вклад в развитие финансово-бюджетной системы Верхневолжья, в улучшение делового климата нашего региона.

Благодарю вас за добросовестный труд.

Желаю вам стабильной реализации намеченных планов во благо России и Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба является одним из важнейших звеньев государственного управления, гарантом экономической безопасности страны, устойчивости ее финансовой системы. От результатов труда налоговых инспекторов во многом зависит решение насущных социальных программ, повышение уровня и качества жизни граждан.

Налоговые органы Конаковского района успешно справляются с возложенными государством задачами. Применяя современные методы и технологии налогового администрирования, мы обеспечиваем выполнение доходной части бюджетов всех уровней, выстраиваем конструктивный диалог с бизнесом, повышаем уровень налоговой культуры в районе.

Все это стало возможным благодаря тому, что в налоговых органах трудятся люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг, являются профессионалами своего дела и патриотами страны.

Ваш нелегкий, ответственный труд заслуживает глубокого уважения и признательности.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях.

Депутат законодательного собрания Тверской области

Д.И. Дородных.

Глава Конаковского района О.В. Лобановский.

Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.