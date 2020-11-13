ИДЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Как уже сообщалось, с 1 октября, согласно Указу Президента России В.В.Путина и постановлению губернатора Тверской области И.М.Рудени, в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в Российской Федерации начата осенняя призывная кампания.

Мы созвонились с военным комиссаром по г. Конаково и Конаковскому району Юрием Неговорой. Он сообщал нашему корреспонденту, что все мероприятия по осеннему призыву граждан на военную службу проходят в штатном режиме. Призывная комиссия под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского укомплектована необходимыми специалистами и врачами, и работает согласно графику: каждый четверг вплоть до 31 декабря.

- Осенний призыв в самом разгаре, – рассказал Ю.Ю.Неговора, – он находится в середине процесса, и хочу напомнить: кто не получил повестку на призывную комиссию, но знает, что ему необходимо призываться этой осенью – обязан явиться в военный комиссариат. Отправка в войска осуществляется два раза в неделю, по состоянию на этот понедельник уже отправлено около сорока призывников. Всего в осеннюю призывную комиссию оформлено порядка ста человек, признанных комиссией годными к службе.

Пользуясь случаем, хочу поздравить от себя и всего коллектива конаковского горвоенкомата с прошедшим Всероссийским днем призывника и пожелать всем тем, кто в осенний призыв идет служить в российскую армию, успехов, хорошего настроения, здоровья и овладения навыками военной службы, которые обязательно пригодятся в гражданской жизни.

А для тех, кто решил связать свою жизнь со службой по контракту, напоминаем, что военным комиссариатом по г. Конаково и Конаковскому району продолжается набор на данный вид военной службы. Всем желающим - звонить по телефону 3-37-45. Для получения справок и консультаций по поводу призыва звонить по телефону 3-36-17.