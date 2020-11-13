ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ. Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
21 ноября (суббота)
- Интерактивная программа для детей «Морозный день рождения». ДК «Современник», начало в 12.00. Вход платный.
- Заседание клуба любителей чайной культуры «Чай и Арт». Конаковская МЦБ, начало в 14.00.
- 15-ый фестиваль конаковской рок-музыки «Рок осень». ДК им. Воровского, начало в 15.00. Стоимость билета 300 рублей.
- Цирковое шоу «Тролли и Белоснежка. ДК «Современник», начало в 17.00. Вход платный.
- Открытие персональной фотовыставки Александра Калиона. Конаковская МЦБ, начало в 17.00.
22 ноября (воскресенье)
- Районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный MIX». ДК «Современник», начало в 12.00. Вход платный
- СУПЕРКУБОК Конаковского района по мини-футболу. СК «ОЛИМП», начало в 11-00.
- Мастер – класс «Поднос в технике декупаж». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход платный.