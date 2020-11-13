ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ. Анонс выходного дня... и не только

21 ноября (суббота)

- Интерактивная программа для детей «Морозный день рождения». ДК «Современник», начало в 12.00. Вход платный.

- Заседание клуба любителей чайной культуры «Чай и Арт». Конаковская МЦБ, начало в 14.00.

- 15-ый фестиваль конаковской рок-музыки «Рок осень». ДК им. Воровского, начало в 15.00. Стоимость билета 300 рублей.

- Цирковое шоу «Тролли и Белоснежка. ДК «Современник», начало в 17.00. Вход платный.

- Открытие персональной фотовыставки Александра Калиона. Конаковская МЦБ, начало в 17.00.



22 ноября (воскресенье)

- Районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный MIX». ДК «Современник», начало в 12.00. Вход платный

- СУПЕРКУБОК Конаковского района по мини-футболу. СК «ОЛИМП», начало в 11-00.

- Мастер – класс «Поднос в технике декупаж». Конаковская МЦБ, начало в 15.00. Вход платный.