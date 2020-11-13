МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ –

НА «ВКУСАХ РОССИИ»



Бренд «Сыры Верхневолжья» заявлен на национальный конкурс «Вкусы России».

На Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» от Тверской области заявлен бренд «Сыры Верхневолжья». Выставить этот продукт наш регион имеет полное право, так как Верхневолжье является родиной российского сыроварения.

Первая российская сыроварня была основана в небольшой деревне Едимоново в Тверской губернии Николаем Васильевичем Верещагиным. Он создал оригинальные рецепты русских сыров, например, «Костромского» и «Пошехонского», которые производят до сих пор. Верещагин создал уникальную Молочную школу – первое учебное заведение, в котором готовили специалистов молочного дела.

Постепенно российские потребители поверили в то, что замечательные сыры и сливочное масло могут делать не только в Финляндии или Швейцарии, но и в Тверской, Вологодской губерниях. Знаменитый М.С. Кузнецов — владелец фаянсовой фабрики в селе Кузнецово Тверской губернии - даже наладил выпуск специальных досок для нарезания сыра.

На данный момент на территории Верхневолжья производятся и реализуются твердые, полутвердые и рассольные сыры. Сыры Верхневолжья производятся из коровьего и козьего молока, пастбища богаты сочными травами, поэтому наша продукция отличается насыщенным сливочным вкусом. Дело Николая Верещагина продолжает ООО «Молоко» из Конаковского района.

Участниками конкурса «Вкусы России» стали производители сыров в Тверской области: ООО «Афанасий», ООО «Продукты Бончарово», ОАО «Молоко» и ООО «Компания Продвижение». Поддержать тверские бренды на конкурсе «Вкусы России» можно в ходе народного голосования, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря. Подробная информация – на официальном сайте конкурса https://russiantastes.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

МОЙ ДОМ, МОЯ РОССИЯ!



«Мой дом – моя Россия!» - так назывался районный литературно - поэтический конкурс, который был организован с 19 октября по 3 ноября в дистанционном формате для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Конаковского района.

Инициаторами конкурса выступили Управление образования администрации Конаковского района и администрация Детско-юношеского центра Конаковского района. Конкурс был приурочен к большому национальному празднику – Дню народного единства России. Цель конкурса – формирование у обучающихся основ гражданского самосознания, патриотизма, чувств сопричастности и гордости за свою Родину, восприятия страны как единого целого при всём разнообразии её культур, национальностей и религий. Конкурсантам было предложено три номинации: декламация стихотворения о Родине, исполнение песни о России (соло), исполнение песни о России (ансамбль, дуэт).

Тематика конкурса вызвала живой и неподдельный интерес у ребят. В конкурсе декламации стихотворений о Родине приняли участие 57 обучающихся из 11 общеобразовательных учреждений района и одного учреждения дополнительного образования (МБОУ СОШ №1 им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ №3, МБОУ гимназия №5, МБОУ СКШ №4 г. Конаково, МБОУ СОШ д. Мокшино, МБОУ СОШ п. Озерки, МБОУ СОШ д. Вахонино, МБОУ СОШ с. Юрьево – Девичье, МБОУ СОШ д. Ручьи, МБОУ СОШ с. Завидово, МБОУ СОШ №1 п. Редкино, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района). В конкурсе исполнителей музыкальных произведений – 3 исполнителя, 7 ансамблей и один дуэт из трех школ района (МБОУ СОШ №3 г. Конаково, МБОУ СОШ д. Мокшино, МБОУ СОШ п. Озерки) и из двух учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково и АУ ДО «Детская школа искусств» г. Конаково).

У жюри была непростая задача - выбрать из многих талантливых, ярких и эмоциональных работ наилучшие. Жюри учитывало исполнительское мастерство участников, их сценическую культуру, а также творческий подход к выбору, прочтению или исполнению произведения. Ребята отобрали для конкурса хороший литературный материал, они декламировали стихотворения о Родине как известных, так и неизвестных авторов. Жюри прослушало в исполнении участников стихи Владимира Гудимова, Николая Рубцова, Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Лидии Дунай, Владимира Степанова, Ираиды Мордовиной и многих других авторов..

Особенно яркое впечатление на членов жюри произвел воспитанник МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района Артем Царицин, который представил на конкурс видео декламацию стихотворения собственного сочинения «Я люблю Завидово!». Проникновенный текст о своей малой Родине, селе Завидово, Артем прочитал с таким вдохновением, что все члены жюри безоговорочно выставили ему максимальный балл из 10 возможных. В итоге, с суммой 50 баллов, он стал одним из победителей конкурса чтецов в возрастной категории 13-15 лет, наряду с Марией Чабанюк, обучающейся в гимназии №5 г. Конаково. Она представила на конкурс стихотворение Елены Черных «Мой край родной – Тверская область!», сопроводив трогательные строки о родном крае красивым видеорядом живописной осенней природы Конаковского плёса. Слушая, как Мария читает строки «Мне посчастливилось родиться в краю, где росы на лугах…», невозможно не поверить ей сразу и всецело.

Также порадовали членов жюри старшеклассники из гимназии №5 г. Конаково: Дмитрий Карапунарлы и Семён Сайидов. Убедительно и вдохновенно они прочитали стихотворения: «Россия начиналась не с меча!» (Э. Асадова) и «Родина» (К. Симонова), набрав 50 баллов и разделив первое место на двоих в старшей возрастной категории среди обучающихся 16-18 лет.

Высокую планку конкурса поддержали и обучающиеся младшего школьного возраста. Группа конкурсантов младшей возрастной категории 7-9 лет оказалась самой многочисленной – 23 участника. В конкурсе декламации стихотворений приняли участие даже самые младшие ребята в возрасте 6 лет – пять обучающихся подготовительного отделения МБОУ СОШ д. Мокшино. Хочется отметить хорошую подготовительную работу конкурсантов, отличное знание текста, глубокое проникновение в смысл произведения, артистизм исполнения стихотворений. Жюри прослушало много замечательных стихотворений в исполнении ребят: «Россия, Россия, Россия!» (В. Гудимова), «Нет России другой» (Е. Синицына), «Привет, Россия - родина моя» (Н. Рубцова), «С историей не спорят!» (Н. Майданник) и другие. Лучшими в возрастной группе 7-9 лет стали: Елена Гусева из МБОУ СОШ п. Озерки и Ксения Кожехова из МБОУ СОШ с. Юрьево – Девичье, набравшие по решению жюри 48 баллов из 50 возможных. Среди детей шестилетнего возраста жюри отметило Алину Герман и Даниила Кожакарь из МБОУ СОШ д. Мокшино, присудив им первое место.

Ярко выступили конкурсанты средней возрастной группы (10-12 лет). Ребята читали стихи: «Чувство Родины» (В. Фирсова), «Счастье русской земли» (Елены Плотниковой), «Родина» (С.Д. Дрожжина), «Здесь теплое поле наполнено рожью» (Петра Синявского) и многие другие. Надолго останется в памяти слушателей эмоциональное исполнение стихотворения «Русь величавая» в исполнении Анны Кутумовой, обучающейся СОШ п. Озерки. С какой душой она читала строки о родном крае! Жюри оценило её исполнение в 49 баллов, что принесло ей победу в средней возрастной группе.

Номинации конкурса предполагали участие не только чтецов, но и исполнителей песен о Родине. И тут жюри отметило высокий уровень исполнительского песенного искусства детских коллективов МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» города Конаково: старшего образцового и младшего кандидатского хоров девушек «Глория», которые заняли первое и второе место соответственно в номинации «Песня о России (ансамбль, дуэт)», вокально-хорового ансамбля «Радость» АУ ДО «Детская школа искусств» г.Конаково. (3 место).

В номинации «Песня о России (соло)» первое место жюри присудило Елизавете Тупициной (8 лет), обучающейся МБОУ СОШ д. Мокшино, которая очень проникновенно исполнила песню «Звезда Россия». Исполнение песни сопровождал красочный видеоряд, который усилил эмоциональное восприятие выступления.

Подводя итоги, можно сказать, что конкурс состоялся! Небывалое количество участников разного возраста, их яркие, эмоциональные выступления, широкий диапазон литературного материала, творческий подход к созданию видеороликов - все это свидетельствует о том, что тема Родины, большой или малой, всегда остаётся актуальной и живой для подрастающего поколения.

Обращаясь ко всем участникам конкурса от имени жюри со словами благодарности за яркие выступления и проделанную работу, хочется пожелать им дальнейших творческих побед и, говоря словами из стихотворения одного из участников конкурса, «… хочется, чтоб край наш становился только краше, чтобы сбывались все мечты!»

Ю.Шуркина, директор МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района

Л.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, председатель жюри.