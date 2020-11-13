СПРОСИ У СОСЕДА, КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ



Хорошо ли вы знаете своих соседей? Это не тот случай, когда мы просим читателей быть осторожными и бдительными. Наоборот – заинтересованными и внимательными. Вы знали, что в городе Конаково уже 30 лет живёт кандидат технических наук, создатель инновационных предприятий, исследователь законов устройства Вселенной Сергей Сухонос? Как журналист добавлю – один из самых интересных собеседников за последнее время, с арсеналом увлекательных историй.

В 1977 году Сергей Иванович открыл периодичность масштабной структуры Вселенной. Доказал, что во Вселенной действуют законы иерархической организации вдоль масштабного измерения, которые являются универсальными как для физического, так и для биологического мира.

В то время он работал на заводе и никакого отношения к научному сообществу не имел. Но идеей своей он должен был поделиться, поэтому взял больничный и отправился на научную конференцию, где произвёл настоящий взрыв в умах учёных. Одним из показателей успеха можно назвать то, что после выступления Сухоносу сразу предложили публикацию в журнале «Знание – сила». Попасть в самое передовое и уважаемое научное издание мечтали многие академики, а дорогу дали инженеру-механику.

- Чтобы написать статью, потребовалось 2 года, я переписывал её 8 раз. Редакция журнала требовала ясного, прозрачного и интересного изложения. Этот опыт, это знакомство с кухней советской журналистики, стали бесценными и пригодились в моей последующей работе. – Вспоминает Сергей Иванович.

С тех пор Сергей Сухонос написал более 20 книг, а в последние годы активно просвещает людей и на просторах интернета. Аудитория его ютуб-канала более 13 тысяч человек. Естественно, работы автора не являются литературой массовой и будут интересны лишь определённому кругу. Тем не менее, если читатели нашей газеты вдруг заинтересовались, делимся с вами подборкой книг, с которых лучше всего начать знакомство с автором и его теориями.

Если вас интересуют проблемы мироздания, прочитайте книгу «Масштабная гармония вселенной». Хотите узнать, что ждёт нашу цивилизацию в будущем – «Эстафета цивилизаций». О развитии нашей страны можно прочитать в книге «Российский ренессанс». Познать глубинный смысл сказок, обрядов или спортивных игр поможет книга «Скрытые смыслы культуры». Для тех, кто больше любит разглядывать картинки подойдёт книга «Логика эволюции человечества».

Уникальное производство

в селе Селихово

Сергей Сухонос является основателем инновационных предприятий. Первое из них появилось в городе Волжский Волгоградской области ещё в советское время. Сергею Ивановичу удалось вывести на новый уровень производство стоматологических боров, а затем разработать новое поколение алмазно - абразивного инструмента.

Последние 20 лет в селе Селихово Конаковского района он и его команда производят алмазные инструменты для авиакосмической, оборонной и стекольной промышленности, камнеобработки, инструментальщиков и ювелиров, строителей и скульпторов, а также для стоматологии и косметологии. О становлении предприятия рассказывает Сергей Иванович:

- В Конаково я привёз уникальные разработки, оставалось только найти толковых специалистов. Это был 1992 год, когда с оборонными заказами в стране дела обстояли плохо. Как следствие, затухала деятельность завода «Микроприбор», люди оставались без зарплат. Я обратился к начальнику инструментального отдела Виктору Николаевичу Смирнову, предложил интересные задачи и достойную зарплату. За собой он подтянул самых лучших токарей и слесарей. С этой командой мы смогли вывести инструмент на международный рынок. С 1995 года продукция завода регулярно поставляется в Германию и Швейцарию. Специалисты до сих пор трудятся, всего около 25 жителей города Конаково.

Ехали в Конаково,

как декабристы в ссылку

Как предприниматель и учёный из солнечного Волгограда оказался в городе Конаково? Предприятие Сухоноса и его уникальный инструмент быстро привлекли внимание главного стоматолога страны Валерия Константиновича Леонтьева и других высокопоставленных чиновников Минздрава. Появились связи и знакомства в столице. Позднее Сергею Сухоносу, как успешному инноватору, предложили возглавить один из проектов генерала-майора Юрия Алексеевича Любимова по формированию банка технических идей для создаваемой новой отрасли - биотехнологии, и переехать поближе к Москве.

Встал вопрос, где поселить специалиста и его семью. Получить жильё в Москве было непростой задачей. Тогда поступило предложение обосноваться в прекрасном месте, куда любили приезжать на охоту и рыбалку многие чиновники, в городе Конаково. Тогда удалось найти в городе всего один кирпичный дом со всеми коммуникациями, который продавался. Ценник по советским меркам огромный – 50 000 рублей!

- Дом я видел только на фотографии, для оформления приехал в Конаково на электричке, недалеко от ж/д вокзала была контора нотариуса, быстро подписали бумаги и в обратный путь. Собрали с женой вещи и уже на машине отправились к новому месту жительства. Чем дальше мы отъезжали от Москвы, тем мрачнее становилось лицо супруги. А проехав по улицам Лиговка и Пестеля, она задала вполне резонный вопрос: «Я что жена декабриста? Куда ты меня привёз?» - Такими были первые воспоминания о городе Конаково.

С тех пор прошло уже 30 лет, в Конаково выросла дочь: окончила городскую школу №8, выучилась на ландшафтного дизайнера. О переезде, спустя столько лет, никто не жалеет. Особенно сейчас вдали от Москвы хорошо – можно спокойно выйти на улицу и дышать свежим воздухом. Много внимания Сергей Иванович уделяет производству в Селихово, в свободное время продолжает свою научную деятельность. Отмечает, что с появлением интернета стало гораздо проще не только доносить свои мысли до людей, но и искать нужную информацию.

Очень интересны последние видеоролики Сергея Сухоноса, где он с коллегами из «Школы здравого смысла» раскрывает глубокий смысл русских народных сказок, в которых каждое слово имеет своё значение. А одна из его последних идей – провести в Конаковском районе полноценный театрализованный фестиваль сказки, посвящённый теме русского фольклора. Отмечу, что биография Сухоноса такова, что все его новые идеи приносили только положительные результаты. Так что и подобный фестиваль может стать не только полезным для развития общества, но и изюминкой для привлечения туристов в наш регион.

Анна РИХМАЙЕР.