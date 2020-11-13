Уважаемого Михаила Михайловича ПОЛЯКОВА

поздравляем с юбилеем – 80-летием!

Уважаемый наш друг, Вы добросовестно, ответственно, грамотно и с большой добрейшей душой относились к работе на всех должностях, которые вам поручали. Это электромонтажник, секретарь парткома, заместитель директора Конаковской ГРЭС, директор Иваньковской научно-исследовательской станции. Михаил Михайлович выполнил все заповеди: создал семью, и с женой они прожили уже 56 лет, посадил сад, построил дом, воспитал двух прекрасных сыновей.

Мы горды тем, что имеем такого друга. Желаем крепкого здоровья, благоденствия на долгие лета Вам и всей Вашей семье.

Искренне ваши друзья.

На платной основе