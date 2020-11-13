О ТОЙ ЗЕМЛЕ, ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ...

История своей малой Родины была и остаётся приоритетной в патриотическом воспитании молодого поколения, тем более собранная по крупицам всеми заинтересованными лицами.

13 ноября в Старомелковском сельском поселении произошло знаменательное событие: освящение восстановленных памятников знаменитых семей Столпаковых, Толстых, Бюнтингов, Загряжских и других, панихида по захороненным здесь жителям. Члены этих семей стали государственными и общественными деятелями, военными и дипломатами, священнослужителями, писателями, поэтами, художниками. Сведения о них долгие годы собирал писатель С.Н.Толстой, написавший повесть «Осуждённый жить», которая увидела свет только в конце ХХ века. Произведения писателя собраны в 6-титомник, который находится в фонде Старомелковской библиотеки.

На мероприятие приехали родственники знаменитых семей, которые и восстановили памятники предков. Освятил место и провёл панихиду отец Андрей Преображенский протоиерей городенского Храма Рождества Богородицы. Со словами приветствия к собравшимся обратилась глава администрации Арямнова Т.В. с краткой историей деревни Мелково и исторических личностях поселения, выступила директор библиотеки Шаркалова И.В., её дополнила директор новозавидовского музея С. Дрожжина Павлова Е.В. С благодарственным словом обратился к собравшимся правнук А.Н. Столпакова Б.В. Столпаков, другие родственники. Открылись ещё одни закрытые , но не забытые страницы истории нашего поселения, работа в этом направлении будет продолжаться.

И.Шаркалова, директор Старомелковской сельской библиотеки