СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

В БОРУ ОПЯТЬ БЕГАЛИ С ФОНАРИКАМИ



На традиционный легкоатлетический пробег «Конаковские огни» в этом году вышло 60 спортсменов. Им предстояло преодолеть дистанции пробега в 1, 2 и 3 километра в зависимости от своего возраста-, во время бега освещая свой путь светом фонарика.

Первыми в путь оправились самые юные спортсмены на дистанцию 1 километр. В упорной борьбе победителями в своих возрастных группах стали Алена Прошина, Даниил Мясников, Полина Новикова, Ярослав Иванов. Следующими стартовали участники на 2 и 3 километра. На дистанции в 2 километра победу одержали Елизавета Митинева, Денис Абаканович, Таисия Тюрина и Ялчин Байрамов. Трехкилометровую дистанцию быстрее всех преодолели Надежда Мустайкина, Сергей Смирнов, Елена Астровская и Вячеслав Орлов. По окончании соревнований - традиционный чай с сушками и награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями и дипломами, предоставленными администрации Конаковского района.

А. АФОНЕНКО.



В ДЕНЬ САМБО

14 ноября в зале борьбы ДЮСШ Единоборств Конаковского района состоялись соревнования по самбо в честь Великомученика Георгия Победоносца. Соревнования проходили в рамках Всероссийского дня самбо среди воспитанников ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района.

На ковёр вышли юноши 10 лет и девушки 13-15 лет (вес до 50 кг). Первые места заняли -Абдурахманов Умар, Челядинов Егор, Крылов Максим, Жуков Денис, Унжаков Максим, Яковенко Артем, Тарасова Анастасия. Вторыми стали Курбонов Тимур, Балухин Максим, Яценко Иса, Барулин Арсений, Крылов Матвей, Мезенцева Алина. И третьи места - Асимов Тимур, Коробкин Илья, Быков Дмитрий, Толлв Захар , Байдиков Павел, Рахимов Юсуф, Аблисимов Даниил, Притыкин Григорий, Соломонов Михаил , Дубовик Елизавета, Малева Анастасия. На соревнованиях соблюдались все меры безопасности, термометрия, обработка санитайзером, сам турнир проходил без зрителей.

КУБОК ВАХОНИНА ПО БАСКЕТБОЛУ СОСТОЯЛСЯ



В субботу, 14 ноября в спортивном зале Вахонинской СОШ прошел ежегодный турнир по баскетболу на Кубок Вахонина, посвященный памяти Косякова Андрея Львовича.

Ещё с середины 80-х годов Андрей был капитаном команд СОШ №5, КЭТ и мужской сборной города Конаково по баскетболу. В течение многих лет Косяков Андрей являлся бессменным капитаном команды Вахонино по баскетболу и волейболу.

В турнире принимали участие 5 команд. Все игры прошли в упорной борьбе. В итоге, 3 места добилась сборная д.Вахонино, а кубок в бескомпромиссной борьбе с командой «Конаково» выиграли баскетболисты команды «МЭИ-КЭК» г. Конаково. Так же были награждены дипломом и подарком от компании «Велоштат»: лучший игрок турнира Иван Кудрявцев и лучший разыгрывающий Владимир Метельков. Награды призерам вручила жена Косякова Андрея Елена.

Организаторы турнира выражают благодарность всем участникам соревнований. Отдельное спасибо главе Администрации Вахонинского сельского поселения Ольге Владимировне Селиной и заведующему отделом молодежной политики, культуры и спорта Александре Валерьевне Федотовой за помощь в организации памятного спортивного состязания, а также директору компании «Велоштат» Владимирау Николаевичу Худякову за предоставленные подарочные сертификаты.

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ



14 ноября в поселке Редкино прошли ежегодные спортивные соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти воинов-интернационалистов. Организаторами турнира выступили: Редкинское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, содействие оказала заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта Конаковского района Александра Федотова.

Почетными гостями турнира стали Первый заместитель Главы администрации Конаковского района Наталья Василенко и руководитель отдела по делам молодёжи и спорта Тверской епархии священник Кирилл. Почётные гости пожелали молодым спортсменам достигать больших высот в спорте и удачи на предстоящем состязании.

Перед выступлением спортсменов, школа хореографического искусства «FASHION» из села Городня исполнила хореографическую композицию «Тропинка домой».

Каждый участник получил памятные призы. А победителям достались медали и грамоты. Более 80 победителей было выбрано по итогам соревнований, по всем весовым категориям. Все спортсмены учебно-тренировочной группы ДЮСШ-14 из Городни, воспитанники тренера Алексея Овчинникова, заняли призовые места в своих весовых категориях. Победителем соревнований стал Антон Завьялов. Серебряным призером стал Раджа Вишняков. Бронзовым медалями были награждены Тахир Богданов и Артем Медведев. Так же успешно выступили городенские спортсмены из группы начальной подготовки: победительницей турнира среди девочек стала Марина Гущина, бронзовые награды получили Владислав Зобов и Степан Фатхутдинов.

Почетные грамоты от Председателя Тверского регионального РСВА Алексея Виноградова за активную жизненную позицию в деле воспитания молодежи были торжественно вручены Дмитрию Тарасову и Николаю Репкину, а за участие в турнире - Школе хореографического искусства «Fashion».

В этом году мероприятие проходило при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Помещение обрабатывалось дезинфицирующими веществами, осуществлялся контроль температуры тела у всех гостей и участников; использовались средства индивидуальной защиты.

Выходные в лучших традициях



В минувшие выходные в Конаковском районе теннисисты всех возрастов оспаривали лидерство сразу на двух турнирах. Соревнования состоялись в СК «Олимп».

Утром подвели итоги Первенства Конаковского района среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе.

Первые места в своих возрастных категориях заняли: Мария Вишнякова, Даниил Першин, Анна Ербахова, Максим Воробьёв, Александра Краева, Мария Ягубкина, Дмитрий Шилков.

Вторые места в своих возрастных категориях заняли: Александра Казакова, Семён Лазарев, Дарья Новожилова, Семён Брейтерман, Максим Баринов, Малика Тураева, Полина Попова. Третьи места в своих возрастных категориях заняли: Василиса Расол, Александра Ербахова, Милана Мусякаева, Ярослав Григорьев, Анастасия Лукьянова, Екатерина Лагутина, Полина Павлова, Камила Тураева.

Вечером состоялся турнир по настольному теннису памяти Александра Николаевича Смирнова. С именем этого человека тесно связана вся история конаковского спорта. Он посвятил себя стремлению помогать людям и воспитывать в них любовь к игровым видам спорта.

Думаю, что многие теннисисты города и области знали Александра Николаевича лично. Могу сказать, что запомнила его как человека, который всегда готов поддержать и помочь. Для меня Александр Николаевич – наглядный пример настоящего спортсмена: честная борьба, уважение к сопернику, уверенность в себе и целеустремлённость – это все про него. Именно таким был один из основателей секции нашего района, благодаря которому настольный теннис в Конакове начал развиваться. – Поделилась ведущая теннисистка Конаковского района Юлия Останина.

Победители и призёры среди женщин:

1 место - Ольга Баринова,

2 место - Мария Ягубкина,

3 место - Полина Попова,

3 место - Александра Краева.

Победители и призёры среди мужчин:

1 место - Юлия Останина,

2 место - Александр Брейтерман,

3 место - Владислав Огурцов,

3 место - Константин Аникин.

Победители и призёры парного турнира:

1 место - Юлия Останина / Владислав Огурцов,

2 место - Константин Аникин / Александр Горенков,

3 место - Олег Пинчук / Андрей Дубков,

3 место - Александр Брейтерман / Сергей Малёв.

Организаторы соревнований выражают благодарность Администрации Конаковского района за предоставленную наградную атрибутику.

Анна РИХМАЙЕР