НОЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ



15 ноября в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась очередная встреча в киноклубе «В кадре и за кадром», посвященная жизни и творчеству «королевы эпизодов» Рины Зеленой.

Библиотекари отдела обслуживания взрослых Елена Самсонкина и Полина Быкова рассказали о детстве, юности и творческом пути Рины Зеленой. Собравшиеся вспомнили самые яркие роли актрисы в кино и в театре. Посмотрели отрывки из фильмов «Подкидыш», «Весна», а также фрагменты из детских фильмов «Три толстяка», «Приключения Буратино». За чашкой чая пришедшие на встречу обсудили услышанное, а также вспомнили самые яркие роли актрисы.

В эти выходные в центральной библиотеке планируют провести открытие персональной фотовыставки нашего признанного фотохудожника Александра Калиона, которая откроется в субботу, 21 ноября в17 часов. Но перед ней, в 14 часов пройдет очередное заседание клуба любителей чайной культуры «Чай и Арт», с как всегда, интересной темой для обсуждения.

А на следующий день, в воскресенье, 22 ноября пройдет мастер-класс «Поднос в технике декупаж» (вход платный). Начало в 15 часов.