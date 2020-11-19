В Тверской области при поддержке из регионального бюджета реализуют соцпроект для людей с особенностями здоровья

В Тверской области на средства регионального бюджета будет реализован социальный проект «Радость общения». Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 19 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Получателем субсидии в размере 467 тыс. рублей стала общественная организация по оказанию содействия в пропаганде здорового образа жизни «Атлант». Она выбрана победителем дополнительного конкурсного отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию соцпрограмм. Победителя определял Экспертный совет при Правительстве Тверской области.

Игорь Руденя отметил: сроки проведения проекта, который ориентирован на жителей Тверской области с ограниченными возможностями здоровья, должны быть определены исходя из эпидемиологической ситуации на территории региона.

«Сейчас нам важно не подвергнуть людей рискам», - подчеркнул Губернатор.

Социальный проект «Радость общения» - это вовлечение людей с особенностями здоровья в культурную и творческую жизнь региона. Отдельное направление – работа с волонтерами, которые пройдут обучение по этике общения со слабослышащими и слабовидящими людьми. В общей сложности мероприятиями проекта предполагается охватить порядка 500 человек.

Всего в 2020 году в областном бюджете на предоставление субсидий общественным организациям на реализацию ими социальных проектов предусмотрено 1,2 млн рублей. В рамках первого конкурсного отбора было распределено 718 тыс. рублей. Поддержка оказана пяти проектам.

Тверскому библиотечному обществупредоставлены средства на реализацию проекта «БиблиоАРТ-фест: Великой Победе посвящается», Фонду содействия городским инициативам и развитию городской среды «Новый Торжок» - на проведение фестиваля средневековой реконструкции «Новоторжский Рубеж». Также ранее был поддержан проект «Дорога длиною в век» краеведческого православного клуба «Путник» из Калязина, проект «Возможности ограничены, способности безграничны»Торопецкой районной общественной организации ветеранов. Кроме того, грант предоставлен на реализацию проекта антитеррористической направленности «Безопасный мир», разработанного Тверским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира».



Пресс-служба Правительства Тверской области