Тверские медики получили возможность обменяться опытом с коллегами из ведущего инфекционного госпиталя Москвы

Правительством Тверской области организован обмен опытом медиков Верхневолжья со специалистами одного из ведущих инфекционных госпиталей Москвы – больницы №52, которую возглавляет авторитетный врач Марьяна Лысенко. На протяжении всего периода пандемии медучреждение оказывает помощь пациентам с наиболее тяжелым течением коронавирусной инфекции.

На этой неделе три реаниматолога Тверской областной клинической больницы работали в красной зоне больницы №52 под руководством профессора Сергея Царенко – заместителя главврача учреждения, руководителя реанимационной службы.

В перспективе в столичном инфекционном госпитале для обмена опытом побывают и другие врачи Верхневолжья. В ближайшее время туда будут направлены сотрудники реанимационного отделения Конаковской ЦРБ.

В числе прочих направлений обмена опытом со специалистами из Москвы – внедрение протокола лечения тяжелых пациентов с коронавирусом в условиях стационара на основе применяемых в столице и в тверском регионе методик. В настоящее время разработка документа завершается, после его принятия он будет доведен до всех медицинских учреждений региона. Это необходимо для внедрения единого стандарта лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции для повышения эффективности оказания им медицинской помощи.

Взаимодействие тверских и московских специалистов осуществляется на постоянной основе. Так, в рамках обмена профессиональным опытом бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на прошлой неделе принимала участие в работе с пациентами инфекционных госпиталей Тверской области. В течение нескольких дней медики из Москвы на практике знакомились с методиками и алгоритмами лечения, которые используются коллегами из Верхневолжья.

Столичные медики отметили профессионализм и слаженную работу тверских специалистов.

Для стационарного лечения больных, с выявленной коронавирусной инфекцией, в Верхневолжьевведено 1736 коек.На текущий момент 1305 коек обеспечены централизованной подачей кислорода. Также регионом закуплен 231 аппарат ИВЛ. Всего в инфекционных госпиталях размещено 399 ИВЛ, 132 задействовано в оказании первой помощи, а также 146 аппаратов подготовлены к работе и будут применены при поступлении тяжелых больных.

Пресс-служба Правительства Тверской области